"Когда успела родить?": Алтынай Жолдыбаева с малышом привела в недоумение подписчиков

Казахстанская артистка Алтынай Жолдыбаева, сестра экс-солистки "КешYOU" Камшат Жолдыбаевой, привела в замешательство своих подписчиков, появившись с детской коляской, передает NUR.KZ.

Алтынай Жолдыбаева умеет удивлять. Девушку не раз критиковали моралисты за открытые наряды, сейчас она носит хиджаб и старается, чтобы ее одежда была не только закрытой, но и очень красивой.

Накануне Алтынай разместила видео, на котором запечатлелась с детской коляской, в которой лежал малыш.

"Вечерняя прогулка", - подписала она кадры.

Подписчики остались в недоумении и задались вопросами - когда девушка успела выйти замуж и родить ребенка.

"Она замуж вышла?", "Они с сестрой молодцы, не показывают своих мужей, не рассказывают о личной жизни", "Кажется, я многое пропустила", "Это ее сын?", "У нее есть ребенок?", "Когда успела родить ребенка? Молодец!", "Сколько я спала? Когда появился ребенок?", "Это не ее ребенок, это малыш ее келин", - остались в замешательстве пользователи Сети.