Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Когда успела родить?": Алтынай Жолдыбаева с малышом привела в недоумение подписчиков

Опубликовано:

Алтынай Жолдыбаева
Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayevanew

Казахстанская артистка Алтынай Жолдыбаева, сестра экс-солистки "КешYOU" Камшат Жолдыбаевой, привела в замешательство своих подписчиков, появившись с детской коляской, передает NUR.KZ.

Алтынай Жолдыбаева умеет удивлять. Девушку не раз критиковали моралисты за открытые наряды, сейчас она носит хиджаб и старается, чтобы ее одежда была не только закрытой, но и очень красивой.

Накануне Алтынай разместила видео, на котором запечатлелась с детской коляской, в которой лежал малыш.

"Вечерняя прогулка", - подписала она кадры.

Подписчики остались в недоумении и задались вопросами - когда девушка успела выйти замуж и родить ребенка.

"Она замуж вышла?", "Они с сестрой молодцы, не показывают своих мужей, не рассказывают о личной жизни", "Кажется, я многое пропустила", "Это ее сын?", "У нее есть ребенок?", "Когда успела родить ребенка? Молодец!", "Сколько я спала? Когда появился ребенок?", "Это не ее ребенок, это малыш ее келин", - остались в замешательстве пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2069898-koda-uspela-rodit-altynay-zholdybaeva-s-malyshom-privela-v-nedoumenie-podpischikov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.