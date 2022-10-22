"Его жена и мой муж нас не ревнуют": Дарига Бадыкова о партнере в сериале "Келінжан"

Дарига Бадыкова и Рустем Жаныаманов. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Казахстанская актриса Дарига Бадыкова призналась, что ее часто спрашивают, не ревнует ли ее муж к Рустему Жаныаманову - актеру, сыгравшему с ней в сериале "Келінжан", передает NUR.KZ.

Рустем Жаныаманов играет в сериале "Келінжан" экранного мужа Дариги. Фанатов, как оказалось, интересует, не испытывает ли муж Дариги ревностных чувств.

"Когда видят гармоничную пару на экране, людям хочется, чтобы они и в жизни были вместе. Некоторые даже обижаются, когда говорим, что на самом деле мы не супруги. "Как же так, мы же верим вам", - заявляют зрители.

Вообще, у актеров, которые прекрасно понимают друг друга чувствуется сильная химия, и это сразу же замечает зритель. Может быть, и у нас заметили такую химию. Поэтому и задаются вопросом, не ревнует ли меня муж.

И жена Рустема, и мой муж нас не ревнуют, слава Богу. И даже если почувствуют ревность, то не станут идти на поводу своих чувств.

К тому же, обращать внимание на такое нет времени, ведь это искусство. Они понимают, что мы актеры. Часто Дархан сам снимает видео с Рустемом и со мной. Между нами лишь дружба, сопереживание", - рассказала Дарига.

Она также привела в пример болливудских актеров Шахрукх Кхана и Каджол, которые признаны одной из лучших экранных пар индийского кино.

"У них много фанатов разных возрастов - от шестилетних детей до шестидесятилетних пожилых людей. Пусть и нам дарует Бог такую же зрительскую любовь", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1993962-ego-zhena-i-moy-muzh-nas-ne-revnuyut-dariga-badykova-o-partnere-v-seriale-kelinzhan/