"Всегда буду выбирать еще выше": Бота Нурсеитова о жизни на высоких этажах после землетрясений в Алматы

Автор популярного инстаблога Бота Нурсеитова поделилась мнением о жизни на последних этажах высотных домов Алматы. Блогерша сказала, что не боится даже землетрясений, передает NUR.KZ.

Боту Нурсеитову не пугают землетрясения - ничто не остановит ее любовь к красивым видам южной столицы. Поэтому пока алматинцы обсуждают опасность проживания на верхних этажах высотных домов, блогерша не торопится переезжать ниже. Она опубликовала видео в историях Instagram, на котором запечатлела красивый вид из своего окна.

"Какое счастье - просыпаться каждый день с таким потрясающим видом на горы и город! И что бы ни говорили о том, как стало опасно жить на высоких этажах, я всегда буду выбирать еще выше", - заявила Нурсеитова.

Отвечая на вопросы подписчиков в январе, Бота рассказала о материнстве, новой беременности и личной жизни.