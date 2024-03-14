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"Всегда буду выбирать еще выше": Бота Нурсеитова о жизни на высоких этажах после землетрясений в Алматы

Опубликовано:

Бота Нурсеитова
Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Автор популярного инстаблога Бота Нурсеитова поделилась мнением о жизни на последних этажах высотных домов Алматы. Блогерша сказала, что не боится даже землетрясений, передает NUR.KZ.

Боту Нурсеитову не пугают землетрясения - ничто не остановит ее любовь к красивым видам южной столицы. Поэтому пока алматинцы обсуждают опасность проживания на верхних этажах высотных домов, блогерша не торопится переезжать ниже. Она опубликовала видео в историях Instagram, на котором запечатлела красивый вид из своего окна.

"Какое счастье - просыпаться каждый день с таким потрясающим видом на горы и город! И что бы ни говорили о том, как стало опасно жить на высоких этажах, я всегда буду выбирать еще выше", - заявила Нурсеитова.

Отвечая на вопросы подписчиков в январе, Бота рассказала о материнстве, новой беременности и личной жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2068461-vsegda-budu-vybirat-esche-vyshe-bota-nurseitova-o-zhizni-na-vysokih-etazhah-posle-zemletryaseniy-v-almaty/

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