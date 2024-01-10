"Не буду сидеть с детьми 24/7": Бота Нурсеитова о материнстве, новой беременности и личной жизни

Популярная казахстанская блогерша Бота Нурсеитова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Девушку спросили о личной жизни, материнстве, а также о том, хочет ли она еще детей, передает NUR.KZ.

Очередная сессия "вопрос-ответ" для Боты Нурсеитовой не обошлась без личных вопросов. Автор популярного в Казахстане блога ответила на них довольно откровенно.

Однако личные границы Нурсеитова все-таки держит высоко. Один из первых вопросов касался личной жизни девушки.

"Есть ли у Вас молодой человек? Вопрос, может, неуместный, но очень интересно", - пишет один из подписчиков.

"Вы правы, неуместный", - с улыбкой ответила Бота, решив оставить информацию в секрете.

На вопросы, которые касались материнства, Нурсеитова отвечала более охотно. Так, она сообщила, что не прочь завести еще детей.

"Миру нужны такие хорошие люди, как я. И красивые дети", - пишет инста-дива.

Также Бота честно призналась, какая она мать.

"Я не буду сидеть с детьми 24/7, но отправлюсь с ними в любое путешествие и покажу мир. Также я не играю с ними в игры, но буду отрываться вместе с ними на аттракционах, квадроциклах, скутерах.

Я знаю, что не самая лучшая мама, и мои дети заслуживают лучше маму. Но такая, какая есть!" - заключила Нурсеитова.

Бота Нурсеитова отвечает на вопросы подписчиков. Скрин: instagram.com/bota_nurseitova

Новый год Бота Нурсеитова встретила с семьей во Вьетнаме - она публиковала множество фотографий и видео из путешествия.