"Не буду сидеть с детьми 24/7": Бота Нурсеитова о материнстве, новой беременности и личной жизни
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Популярная казахстанская блогерша Бота Нурсеитова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Девушку спросили о личной жизни, материнстве, а также о том, хочет ли она еще детей, передает NUR.KZ.
Очередная сессия "вопрос-ответ" для Боты Нурсеитовой не обошлась без личных вопросов. Автор популярного в Казахстане блога ответила на них довольно откровенно.
Однако личные границы Нурсеитова все-таки держит высоко. Один из первых вопросов касался личной жизни девушки.
"Есть ли у Вас молодой человек? Вопрос, может, неуместный, но очень интересно", - пишет один из подписчиков.
"Вы правы, неуместный", - с улыбкой ответила Бота, решив оставить информацию в секрете.
На вопросы, которые касались материнства, Нурсеитова отвечала более охотно. Так, она сообщила, что не прочь завести еще детей.
"Миру нужны такие хорошие люди, как я. И красивые дети", - пишет инста-дива.
Также Бота честно призналась, какая она мать.
"Я не буду сидеть с детьми 24/7, но отправлюсь с ними в любое путешествие и покажу мир. Также я не играю с ними в игры, но буду отрываться вместе с ними на аттракционах, квадроциклах, скутерах.
Я знаю, что не самая лучшая мама, и мои дети заслуживают лучше маму. Но такая, какая есть!" - заключила Нурсеитова.
Новый год Бота Нурсеитова встретила с семьей во Вьетнаме - она публиковала множество фотографий и видео из путешествия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054723-ne-budu-sidet-s-detmi-247-bota-nurseitova-o-materinstve-novoy-beremennosti-i-lichnoy-zhizni/