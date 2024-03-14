Ляйсан Утяшева трогательно поздравила Павла Волю с юбилеем

Российскому шоумену Павлу Воле исполнилось 45 лет. С юбилеем его тепло поздравила супруга - гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала серию фото в Instagram, передает NUR.KZ.

Поздравляя любимого супруга с днем рождения, Утяшева отметила, что она не сильна в выражении чувств, но призналась, что работает над собой. Тем не менее, ей удалось сказать много теплых слов Павлу Воле в его 45-летний юбилей.

"Пашенька, сегодня тебе 45! Ты такой взрослый ребенок, сохранивший способность радоваться простым мелочам… Бегать под дождем, встречать солнышко на крыше многоэтажек, прыгать через костер, рыбачить, петь, танцевать, готовить… С тобой всегда так легко и дома! Моя Безусловная Любовь! Мой лучший друг! Будь счастлив! Пожалуйста, будь всегда!" - написала Ляйсан под фотографиями.

Гимнастка отметила, что они с детьми приготовили Павлу марафон сюрпризов, и пожелала, чтобы его всегда окружала энергия добра и любви. Остальные пожелания Утяшева пообещала сказать ему лично.

Недавно Ляйсан Утяшева смутила подписчиков, появившись в Узбекистане в полупрозрачном платье.