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Ляйсан Утяшева трогательно поздравила Павла Волю с юбилеем

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Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Российскому шоумену Павлу Воле исполнилось 45 лет. С юбилеем его тепло поздравила супруга - гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала серию фото в Instagram, передает NUR.KZ.

Поздравляя любимого супруга с днем рождения, Утяшева отметила, что она не сильна в выражении чувств, но призналась, что работает над собой. Тем не менее, ей удалось сказать много теплых слов Павлу Воле в его 45-летний юбилей.

"Пашенька, сегодня тебе 45! Ты такой взрослый ребенок, сохранивший способность радоваться простым мелочам… Бегать под дождем, встречать солнышко на крыше многоэтажек, прыгать через костер, рыбачить, петь, танцевать, готовить… С тобой всегда так легко и дома! Моя Безусловная Любовь! Мой лучший друг! Будь счастлив! Пожалуйста, будь всегда!" - написала Ляйсан под фотографиями.

Гимнастка отметила, что они с детьми приготовили Павлу марафон сюрпризов, и пожелала, чтобы его всегда окружала энергия добра и любви. Остальные пожелания Утяшева пообещала сказать ему лично.

Недавно Ляйсан Утяшева смутила подписчиков, появившись в Узбекистане в полупрозрачном платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2068416-lyaysan-utyasheva-trogatelno-pozdravila-pavla-volyu-s-yubileem/

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