"Берегите репутацию": Ляйсан Утяшева в полупрозрачном платье смутила пользователей Сети (видео)

Ляйсан Утяшева выложила видео с Павлом Волей. На кадрах, снятых в Узбекистане, телеведущая позирует в платье-сетке, из-под которого просвечивает белье - в Сети сочли наряд неуместным, передает NUR.KZ.

Ляйсан Утяшева показала подписчикам виды узбекистанского Самарканда, где российская гимнастка и телеведущая сейчас находится на съемках.

Опубликованное в Instagram видео носило юмористический подтекст - Ляйсан поднимает руки кверху, наслаждаясь видами самаркандского пейзажа, в то время как ее супруг Павел Воля нашел другой, "самый потрясающий вид" - шоумен снимал на камеру свою жену. Утяшева была в платье-сетке.

Наряд Ляйсан оценили далеко не все - многие осудили ее за чрезмерную откровенность. Отдельные блюстители морали отметили, что для восточных стран выбор подобного образа не совсем уместен.

"Самарканд очень красивый, Вы красотка, но данный образ, считаю, не подходит для Узбекистана", "Такая безвкусица", "Зачем в Самарканде так надо было одеваться? В таком ходят на пляж!", "Я слегка разочарована. Ляйсан не обязательно почти голой показываться. После последних событий не вырабатывается защитный иммунитет? Видимо, после определенного количества подписчиков земля из-под ног улетает. Берегите репутацию", "И эта дама в трусах, не ожидала, не стыдно?", - пишут моралисты в комментариях под видео.

Совсем недавно более классические образы Утяшевой из Самарканда восхитили ее подписчиков.