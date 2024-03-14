"Бегите, пока не поздно": Меруерт Тусипбаева призвала женщин не терпеть домашних тиранов

Казахстанская певица Меруерт Тусипбаева высказалась на актуальную тему бытового насилия - она призвала женщин без раздумья уходить от домашних тиранов, передает NUR.KZ.

"Куда ни посмотри - везде пострадавшие от насилия женщины", - посетовала певица.

Она заявила, что тиранам нельзя верить и прощать их.

"Девочки, если даже оскорбляет, а не то, что бьет, все, уносите ноги! Бегите! Человек не меняется. Даже если будет валяться, моля о прощении, в ваших ногах, даже если за ваш подол держатся 8-9 детей, надо бежать! А не то будет поздно", - написала Меруерт.

Подписчики разошлись во мнениях, размышляя на щепетильную и болезненную тему.

"Не будьте женами тем, кто бьет вас. Я терпела 40 лет. Думала, что надо терпеть ради детей. Сейчас жалею об этом", "Мой муж бил меня, когда выпивал, но я сохранила семью. Теперь он исправился, а если бы ушла, то осталась бы на улице", "Вина на обоих супругах, все мы люди, а не ангелы", "Лучше вообще замуж не выходить, чем бегать потом", - гласят комментарии.

Ранее на тему бытового насилия высказалась актриса Фариза Ескермес.