Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Разве мужчина не должен быть защитником?": Фариза Ескермес о проблеме бытового насилия

Опубликовано:

Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес поразмышляла на тему бытового насилия - она отметила, что мужчина должен быть опорой семьи, а не врагом своих домочадцев, передает NUR.KZ.

Фариза выразила сожаление о том, что некоторые мужчины держат в страхе своих домочадцев, вместо того, чтобы быть опорой и защитой своей семьи.

"Казахи никогда не обижали женщин, помогали вдовам, сиротам... Сейчас же мы стали бороться с собственными мужчинами.

Это и есть настоящий стыд, мы живем в такое время, когда женщины боятся мужчин. Разве мужчина не должен быть защитником?

Но нет, некоторые мужчины не защитники, а презренные трусы, поднимающие руку на слабых", - написала она.

Фариза посетовала, что некоторые мужчины стали врагами собственной семье.

"Мы все будем отвечать перед Богом. Не надо забывать об этом. Мы все в ответе за каждую слезинку наших женщин, наших матерей", - заключила она.

"Я полностью согласна", "Неправильно сваливать всю вину на мужчин", "Сейчас столько новостей узнаешь и ужасаешься - люди перестали бояться Бога", "Вы правильно говорите, но нельзя обвинять всех. Надо с обеих сторон смотреть. Подходить тщательно к своему выбору", - высказались комментаторы под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2068077-razve-muzhchina-ne-dolzhen-byt-zaschitnikom-fariza-eskermes-o-probleme-bytovogo-nasiliya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.