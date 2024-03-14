"Разве мужчина не должен быть защитником?": Фариза Ескермес о проблеме бытового насилия

Казахстанская актриса Фариза Ескермес поразмышляла на тему бытового насилия - она отметила, что мужчина должен быть опорой семьи, а не врагом своих домочадцев, передает NUR.KZ.

Фариза выразила сожаление о том, что некоторые мужчины держат в страхе своих домочадцев, вместо того, чтобы быть опорой и защитой своей семьи.

"Казахи никогда не обижали женщин, помогали вдовам, сиротам... Сейчас же мы стали бороться с собственными мужчинами.

Это и есть настоящий стыд, мы живем в такое время, когда женщины боятся мужчин. Разве мужчина не должен быть защитником?

Но нет, некоторые мужчины не защитники, а презренные трусы, поднимающие руку на слабых", - написала она.

Фариза посетовала, что некоторые мужчины стали врагами собственной семье.

"Мы все будем отвечать перед Богом. Не надо забывать об этом. Мы все в ответе за каждую слезинку наших женщин, наших матерей", - заключила она.

"Я полностью согласна", "Неправильно сваливать всю вину на мужчин", "Сейчас столько новостей узнаешь и ужасаешься - люди перестали бояться Бога", "Вы правильно говорите, но нельзя обвинять всех. Надо с обеих сторон смотреть. Подходить тщательно к своему выбору", - высказались комментаторы под публикацией.