Четырехлетний сын блогеров Оксукпаевой и Юсупова едва не утонул в море

Карина Оксукпаева поделилась страшной историей с отдыха - их средний сын Тимур чуть не утонул в море. Блогерша рассказала подробности произошедшего в Instagram-сторис, передает NUR.KZ.

История произошла на пляже, куда Карина Оксукпаева направилась с тремя детьми, своей мамой и няней малышей. По словам блогерши, они сидели далеко от воды, когда ее среднего сына Тимура смыло волной.

"Идет сильная волна, которая затягивает тапок и Тиму. Я побежала за тапком, потому что не видела, что и Тиму засосало. Татешка побежала за Тимой и упала, и ее тоже засосало. Я это вижу и бегу за ними, забив на этот тапок (который вообще был не мой), но меня опередил спасатель и вытащил Тиму", - рассказывает Карина.

Судя по всему, четырехлетний мальчик в порядке, однако его няня изрядно испугалась.

"Ойбай, страшно было, время остановилось для меня", - рассказывает Нуржан-тате.

Недавно пользователи Казнета расхвалили фотосессию Карины Оксукпаевой с младшим сыном Дамиром, который родился в конце прошлого года.