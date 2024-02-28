"Жизнь продолжается": Жулдыз Абдукаримова станцевала в Туркестане (видео)

Жулдыз Абдукаримова показала подписчикам Instagram видео, снятое в солнечном Туркестане. Подпись к публикации явно заинтриговала поклонников актрисы, передает NUR.KZ.

Сразу после празднования дня рождения своего супруга Кайрата Нуртаса, на котором Жулдыз не была замечена, казахстанская актриса опубликовала видео из Туркестана. Прогуливаясь вдоль Караван-сарая, Абдукаримова выдала пару непринужденных танцевальных па.

"А тем временем жизнь продолжается. Впереди много планов и событий!" - недвусмысленно подписала публикацию актриса.

Подписчики Жулдыз тотчас принялись обсуждать скрытые смыслы, заложенные в коротком видеоролике, а также их отношения с мужем.

"Это видео подействует на нервы всем, кто тебя не любит", "Что случилось с Кайратом? Вы же такая хорошая пара", "Почему люди поддерживают ее? Разве семья - не самое главное?", "Никто не знает, через что ты прошла и сейчас проходишь. Другая бы давно сдалась, но ты сильная, все выдержала", "Где женская солидарность? Терпению Жулдыз нет предела. А жизнь не измеряется деньгами и богатством", "Жулдыз, молодец, только вперед! И детей родила, и карьеру строит. А люди пусть говорят, что хотят", - гласят комментарии.

Напомним, Кайрат Нуртас на днях отметил 35-летие - Абдукаримовой на праздновании не было видно, однако Жулдыз и их четверо детей поздравили певца в соцсетях.