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"Шикарно выглядите в 33": Индира Едильбаева восхитила фанатов свежими фото

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Индира Едильбаева
Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица Индира Едильбаева продемонстрировала поклонникам снимки со свежей фотосессии - они отметили превосходные внешние данные артистки, передает NUR.KZ.

Нежные снимки в ярком весеннем аутфите на белом фоне порадовали поклонников Индиры Едильбаевой. Исполнительница готовится отметить свой день рождения - он наступит в конце марта. В подписи к публикации Индира обратила внимание на быстротечность времени.

"Скоро мне 33! Вообще не верится", - подписала фотографии певица.

Поклонники захватили секцию комментариев в Instagram и расхвалили внешний вид Едильбаевой.

"Самая красивая", "В этом году будет 33, тоже не верится", "Шикарно выглядите в 33", "Какая красотка", "Огонь", "Как всегда изменилась, конечно, в лучшую сторону", "Так молодо выглядите, я не думала, что вам 33", "Думала, максимум 25-26 лет Вам", - написали восхищенные фанаты.

Недавно Индира Едильбаева поделилась опытом съемок в кино.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064391-shikarno-vyglyadite-v-33-indira-edilbaeva-voshitila-fanatov-svezhimi-foto/

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