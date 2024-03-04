"Шикарно выглядите в 33": Индира Едильбаева восхитила фанатов свежими фото

Казахстанская певица Индира Едильбаева продемонстрировала поклонникам снимки со свежей фотосессии - они отметили превосходные внешние данные артистки, передает NUR.KZ.

Нежные снимки в ярком весеннем аутфите на белом фоне порадовали поклонников Индиры Едильбаевой. Исполнительница готовится отметить свой день рождения - он наступит в конце марта. В подписи к публикации Индира обратила внимание на быстротечность времени.

"Скоро мне 33! Вообще не верится", - подписала фотографии певица.

Поклонники захватили секцию комментариев в Instagram и расхвалили внешний вид Едильбаевой.

"Самая красивая", "В этом году будет 33, тоже не верится", "Шикарно выглядите в 33", "Какая красотка", "Огонь", "Как всегда изменилась, конечно, в лучшую сторону", "Так молодо выглядите, я не думала, что вам 33", "Думала, максимум 25-26 лет Вам", - написали восхищенные фанаты.

Недавно Индира Едильбаева поделилась опытом съемок в кино.