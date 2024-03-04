"Самый лучший": Дарига Бадыкова показала трогательные снимки с ушедшим из жизни отцом
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Казахстанская актриса и продюсер Дарига Бадыкова опубликовала архивные фото ушедшего из жизни отца в его 71-й день рождения. Она обратилась к нему с теплыми словами, передает NUR.KZ.
Звезда фильмов "Таптым-ау сені" и "Бизнес по-казахски" в день рождения отца решила почтить его память. Бадыкова опубликовала несколько снимков с ним и с матерью в историях Instagram.
Первую фотографию сделали во время свадьбы Дариги. Мужчина стоит возле знаменитой дочери, одетой в белое свадебное платье.
"Если бы папа был жив, ему бы исполнилось 71. Покойся с миром, самый лучший отец", - подписала сторис Дарига.
Далее актриса продолжила рассказывать о своих родителях, выложив фотографию отца с матерью.
"Они оба очень позитивные, но при этом шустрые", - поделилась Дарига.
Также звезда казахстанского кино раздобыла в архивах теплую детскую фотографию с папой - они сидели на диване и широко улыбались в камеру.
Недавно Дарига Бадыкова поделилась мыслями насчет супружеской измены.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2064417-samyy-luchshiy-dariga-badykova-pokazala-trogatelnye-snimki-s-ushedshim-iz-zhizni-ottsom/