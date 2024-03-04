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"Самый лучший": Дарига Бадыкова показала трогательные снимки с ушедшим из жизни отцом

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Дарига Бадыкова с отцом
Дарига Бадыкова с отцом. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Казахстанская актриса и продюсер Дарига Бадыкова опубликовала архивные фото ушедшего из жизни отца в его 71-й день рождения. Она обратилась к нему с теплыми словами, передает NUR.KZ.

Звезда фильмов "Таптым-ау сені" и "Бизнес по-казахски" в день рождения отца решила почтить его память. Бадыкова опубликовала несколько снимков с ним и с матерью в историях Instagram.

Первую фотографию сделали во время свадьбы Дариги. Мужчина стоит возле знаменитой дочери, одетой в белое свадебное платье.

"Если бы папа был жив, ему бы исполнилось 71. Покойся с миром, самый лучший отец", - подписала сторис Дарига.

Сторис Дариги Бадыковой
Сторис Дариги Бадыковой. Скрин: instagram.com/dariga_badykova

Далее актриса продолжила рассказывать о своих родителях, выложив фотографию отца с матерью.

"Они оба очень позитивные, но при этом шустрые", - поделилась Дарига.

Также звезда казахстанского кино раздобыла в архивах теплую детскую фотографию с папой - они сидели на диване и широко улыбались в камеру.

Недавно Дарига Бадыкова поделилась мыслями насчет супружеской измены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2064417-samyy-luchshiy-dariga-badykova-pokazala-trogatelnye-snimki-s-ushedshim-iz-zhizni-ottsom/

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