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"Раньше ни за что бы не простила": звезда сериала "Келінжан" Дарига Бадыкова об измене

Опубликовано:

Дарига Бадыкова
Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Каахстанская актриса, звезда сериала "Келінжан", франшизы "Бизнес по-казахски", ответила на вопросы Дины Толепберген, став гостьей ее программы "Динамен дұрыс".

Дарига Бадыкова рассказала, смогла ли бы простить измену.

"Раньше, когда мне было 22-25 лет, я бы ни за что не простила измену. А сейчас, наверное, прощу. Сейчас у меня уже другой уровень мудрости. Почему я должна обижаться на такое", - отметила Дарига.

Она также рассказала, что ей не нравится, когда мужчина все решает за женщину, не уважает ее выбор.

"Мне к примеру, не нравится, когда за меня выбирает тональный крем, очки, парфюм. Есть такие мужчины, которые вмешиваются в такие дела. Они даже отличают вкус торта, какие орехи в нем. Это несвойственно мужчинам.

Конечно, пусть мужчины умеют отличать вкус того, что употребляют. Но я много раз видела, когда мужчина указывает женщине, что купить. К примеру, купила женщина тональный крем за 25 тысяч тенге, а он ей говорит, мол, зачем такой дорогой крем нужен, куда ты собралась выйти?!

И это не тот случай, когда она нуждается в деньгах и зависит от него. Я бы сказала, что это мое личное дело, каким кремом мне пользоваться. Это не мой типаж мужчин. Должно быть уважение с его стороны", - отметила Дарига.

Ранее Дарига Бадыкова заявила, что ей не нравится, когда общаются из-за выгоды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2044475-ranshe-ni-za-chto-by-ne-prostila-zvezda-seriala-kelinzhan-dariga-badykova-ob-izmene/

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