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"Хотя бы так можно отвлечься": Асель Аскар ответила критикам казахстанских комедий (видео)

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Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и телеведущая Асель Аскар вступилась за создателей казахстанских комедий - она призвала зрителей поддержать "колоссальный труд огромного количества людей", передает NUR.KZ.

Вернувшись с премьеры новой казахстанской комедии, Асель Аскар порассуждала о развитии киноиндустрии в стране - своими мыслями она поделилась в историях Instagram.

"Я всегда с таким удовольствием хожу на наши отечественные презентации фильмов, и я так горжусь тем, что мы с каждым годом все лучше и лучше снимаем. Я недавно осознала, насколько сейчас много наших фильмов. Откуда рождаются эти идеи, сколько денег в это вложено... На самом деле, это ведь колоссальный труд огромного количества людей", - сказала Асель.

Актриса также обратилась к подписчикам своего инстаблога - она решила ответить тем, кто считает, что в Казахстане снимают фильмы лишь в одном жанре.

"К вам такая просьба - когда вы ходите на фильмы, не говорите, пожалуйста: "Ой, опять эти наши комедии". Здорово же! Что в новостях хорошего? На фильм сходили, забылись, посмеялись от души, классно же. Поэтому в комедиях нет ничего плохого. Хотя бы так можно отвлечься", - поделилась мнением инстадива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2063399-hotya-by-tak-mozhno-otvlechsya-asel-askar-otvetila-kritikam-kazahstanskih-komediy-video/

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