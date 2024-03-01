Константин Меладзе показал редкие кадры с 20-летней дочерью

60-летний композитор Константин Меладзе сделал редкую публикацию в соцсети - он поздравил младшую дочь Лию с 20-летием и показал теплые фото с ней, передает NUR.KZ.

"Лиюшка. 20", - лаконично подписал Константин Меладзе фото, добавив смайлик в виде красного сердечка.

В карусели три фото из личного архива композитора. В первом кадре отец и дочь запечатлены вместе - Константин нежно смотрит на дочь, прильнувшую к отцовскому плечу, на других фото изображена маленькая и уже взрослая именинница.

"Лучший композитор, огромного счастья вам и дочери! Поздравляю!", "Любовь идет под разными флагами, но самая чистая и безусловная - это родительская", "Думаю, она самая-самая папина, во всем. С днем рождения дочери, светлой дороги в жизни ей!" - написали фанаты.

Отметим, что у Константина Меладзе трое детей от первого брака - две дочери и сын. В октябре певица Вера Брежнева, вторая жена композитора, впервые заговорила о разводе.