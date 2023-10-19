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Один из самых завидных женихов Казахстана Димаш Адилет решил переехать в Дубай

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Димаш Адилет
Димаш Адилет. Фото: instagram.com/dimashadilet

Казахстанский блогер, бизнесмен, участник шоу "Холостяк" Димаш Адилет сообщил о своем переезде в Дубай. Он отметил в соцсети, что скоро займется поисками недвижимости в ОАЭ, передает NUR.KZ.

Димаш Адилет - один из самых завидных женихов казахстанского шоу-бизнеса. Красавец-миллионер рассказал о том, что меняет место жительства.

"Я переезжаю в Дубай. Вот уже 18 лет я живу в Швейцарии и я очень люблю эту страну, и благодарен за все, что она мне дала. Я обязательно вернусь, но думаю, что сейчас правильное время переместить свою базу.

Это то, о чем я думал около трех лет, и все это время я проводил в Дубае около трех месяцев в году, но теперь, похоже, я буду проводить там бóльшую часть года", - написал он.

Димаш объяснил, почему решился на переезд в Дубай.

"Безопасность в ОАЭ, возможности, которые у меня там есть, мой социальный круг общения и тот факт, что я вижу огромный потенциал в регионе - все это способствовало моему решению. Очень рад тому, что ждет впереди", - продолжил он.

Блогер отметил, что будет искать жилье в Дубае.

"Желаю, чтобы все задуманное исполнилось! Это классно - переезжать из страны в страну! Новые впечатления, люди, культура!", "Ты же вернешься, родной?", "Да, в Дубае классно. Но мне кажется, что там только 6 месяцев в году можно быть", "Лучший в своем деле", - отреагировали подписчики на его пост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2041715-odin-iz-samyh-zavidnyh-zhenihov-kazahstana-dimash-adilet-reshil-pereehat-v-dubay/

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