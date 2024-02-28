"Я родилась в любящей семье": Дильназ Ахмадиева показала архивные снимки с родителями и братом
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Дильназ Ахмадиева окунулась в детство - певица показала семейный архив в историях Instagram. На снимках исполнительница хита "Может однажды" запечатлена с родителями и братом, передает NUR.KZ.
Находящаяся на отдыхе за рубежом Дильназ Ахмадиева заглянула в семейный фотоальбом - рассуждая о счастье, певица оглянулась на период детства и юношества, нашла теплые фотографии с ближайшими членами семьи - мамой, папой и братом, а также рассказала о том времени своей жизни.
"Я родилась и выросла в любящей семье, родители делали все, чтобы мы с братом были счастливы. Мы в меру возможностей всегда тоже ездили отдыхать, часто бывали в санаториях. Я, кстати, была довольно шустрым ребенком. Никого никогда не боялась и чувствовала себя самым счастливым ребенком в мире", - вспоминает Ахмадиева.
Накануне певица рассказывала, как ее нынешний молодой человек ладит с ее бывшим супругом - отцом ее сына Зейдана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2063536-ya-rodilas-v-lyubyaschey-seme-dilnaz-ahmadieva-pokazala-arhivnye-snimki-s-roditelyami-i-bratom/