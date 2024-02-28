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"Семья": экс-супруга Гарика Харламова тепло поздравила его с 43-летием

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Гарик Харламов и Кристина Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Российский юморист и актер Гарик Харламов отмечает сегодня, 28 февраля, свой 43-й день рождения. Его бывшая супруга Кристина Асмус заинтриговала фанатов своим поздравлением, передает NUR.KZ.

Актриса разместила в своем аккаунте в Instagram фото с экс-супругом, снятое в салоне авто. Гарик и Кристина запечатлены улыбающимися.

"Семья. С днем рождения", - написала она, добавив смайлик в виде сердечка.

Фанаты остались в недоумении, некоторые решили, что бывшие супруги помирились.

"А Кристина все не угомонится. Какая он ей семья?", "Что, помирились?", "Что непонятного? У них ребенок общий, они теперь навеки связаны", "Пояснительную бригаду", "Классно, когда у людей хорошие отношения после развода", "Главное, в любой ситуации оставаться людьми, молодец, Кристи ,что поздравила бывшего мужа", "Так, что тут происходит?" - оставили свои комментарии подписчики.

Напомним, в октябре 2020 года Гарик Хардамов и Кристина Асмус официально развелись. Позже подруга актриса назвала причины их развода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2063535-semya-eks-supruga-garika-harlamova-teplo-pozdravila-ego-s-43-letiem/

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