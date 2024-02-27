"Сейчас я одна": Куралай Анарбекова рассказала о личной жизни

Казахстанская актриса и продюсер Куралай Анарбекова, звезда фильма "Брак или брат", стала гостьей подкаста "Мамский әңгіме" и ответила на вопросы Айнур Ильясовой, передает NUR.KZ.

Куралай ответила не только на вопросы о творчестве, но и рассказала, как складываются дела на личной фронте. Она призналась, что времени на личную жизнь у нее практически не было.

"Поскольку личной жизни официально нет, то и показывать ее не нужно, я считаю. Потому что я забуду об этом парне, а народ - нет, мол, с тем ходила, с этим ходила, фото с ним выставляла. А возможно, мне и не с кем было выставлять фото.

До этого времени я всегда ставила отношения на второй план. Я занималась карьерой, снимала свои фильмы, на один фильм уходит почти год. Отношения были, хорошие, уважительные. После завершения работы над фильмом "Вакцина от коррупции" думала, что надо уже выйти замуж, стать женой и мамой.

Но в этот момент поступило предложение от проекта "Орел и решка". Я подумала, что не стоит отказываться от проекта, это ведь займет всего полгода, но оказалось, что отношения на расстоянии угасают. Меня не было в Казахстане почти полгода, поэтому я сейчас одна", - призналась актриса и продюсер.

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