"Таким должен быть брат": Еркебулан Токтар подарил автомобиль младшему брату на день рождения

Еркебулан Токтар устроил сюрприз младшему брату Адиль-Еру в день рождения – казахстанский актер преподнес ему в дар автомобиль. Эмоциональное видео обсудили в Казнете, передает NUR.KZ.

Звезда фильма “Бишарашки” решил удивить младшего брата в его день рождения, и ему это удалось. Эмоциональное видео Еркебулан опубликовал в Instagram – там он рассказал предысторию дорогого подарка.

“У меня есть младший брат, Адик - он в свой день рождения чинит свою старую машину. Там не работают скорости, внутри пахнет бензином, в общем, она уже в упадническом состоянии. Поэтому я решил подарить ему новое авто”, - рассказал актер.

Еркебулан Токтар решил замаскировать подарок - он положил ключи от новой машины в упаковку от парфюма. Поэтому когда Адиль-Ер получил презент, его эмоциям не было предела.

Поклонники Еркебулана в комментариях были удивлены не меньше его брата – они присоединились к поздравлениям.

“Молодец, вот таким должен быть брат”, “Отличный подарок старшего брата”, “Хочу быть твоим младшим братом”, “Красавчик, брат, пусть все наши братья будут здоровы”, - написали в комментариях под публикацией.

В январе Еркебулан Токтар откровенно рассказал поклонникам, как поборол лудоманию.