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"Таким должен быть брат": Еркебулан Токтар подарил автомобиль младшему брату на день рождения

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Еркебулан Токтар с младшим братом
Еркебулан Токтар с младшим братом. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Еркебулан Токтар устроил сюрприз младшему брату Адиль-Еру в день рождения – казахстанский актер преподнес ему в дар автомобиль. Эмоциональное видео обсудили в Казнете, передает NUR.KZ.

Звезда фильма “Бишарашки” решил удивить младшего брата в его день рождения, и ему это удалось. Эмоциональное видео Еркебулан опубликовал в Instagram – там он рассказал предысторию дорогого подарка.

“У меня есть младший брат, Адик - он в свой день рождения чинит свою старую машину. Там не работают скорости, внутри пахнет бензином, в общем, она уже в упадническом состоянии. Поэтому я решил подарить ему новое авто”, - рассказал актер.

Еркебулан Токтар решил замаскировать подарок - он положил ключи от новой машины в упаковку от парфюма. Поэтому когда Адиль-Ер получил презент, его эмоциям не было предела.

Поклонники Еркебулана в комментариях были удивлены не меньше его брата – они присоединились к поздравлениям.

“Молодец, вот таким должен быть брат”, “Отличный подарок старшего брата”, “Хочу быть твоим младшим братом”, “Красавчик, брат, пусть все наши братья будут здоровы”, - написали в комментариях под публикацией.

В январе Еркебулан Токтар откровенно рассказал поклонникам, как поборол лудоманию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2062158-takim-dolzhen-byt-brat-erkebulan-toktar-podaril-avtomobil-mladshemu-bratu-na-den-rozhdeniya/

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