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"Я был на дне и ненавидел себя": Еркебулан Токтар рассказал о том, как избавился от игромании

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Еркебулан Токтар
Еркебулан Токтар. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Казахстанский актер Еркебулан Токтар откровенно рассказал фанатам в соцсети, как был зависим от азартных игр и как ему удалось избавиться от лудомании, передает NUR.KZ.

Еркебулан рассказал о событиях, которые происходили в его жизни 3 года назад. По словам актера, он находился "на дне".

"Итак, как я оказался на дне - я делал ставки полгода, вначале выигрывал, тратил на еду, такси, другие потребности. Но ситуация изменилась, я стал терять заработанные своим трудом деньги, стал лезть в долги, брал кредиты в микроорганизациях.

Помню, что последний раз сумма кредита была 60 тысяч тенге. 3 раза я сделал ставки по 20 тысяч тенге. Это было 5 декабря. А 9 декабря у мамы был день рождения, у меня не было в кармане ни копейки, чтобы сделать ей подарок.

Тогда я осознал, как я жалок. Не смог стать опорой для младших братьев, не смог оправдать ожидания родителей. Я возненавидел себя. И тогда решил взять себя в руки. Записался в зал, но денег не было и я нашел бесплатный тренажерный зал", - рассказал он, вспомнив о том, что друзья протянули ему руку помощи.

Еркебулан серьезно занялся спортом и начал изучать английский. Со временем расплатился со всеми долгами.

"Спорт, образование и вера - три вещи, которые меня вытянули из этого дна. И я никогда не откажусь от этих вещей. Хочу сказать - если вы оказались на дне, трудитесь и прикладывайте усилия, Всевышний выведет вас на верный путь", - признался актер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2056050-ya-byl-na-dne-i-nenavidel-sebya-erkebulan-toktar-rasskazal-o-tom-kak-izbavilsya-ot-igromanii/

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