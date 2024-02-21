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"Почему без жен?": домашнюю посиделку Ляйли Султанкызы с Давлетяровым и Нурлан-имамом обсудили в Сети

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Ляйля Султанкызы, Арман Давлетяров и Нурлан имам
Ляйля Султанкызы, Арман Давлетяров и Нурлан имам. Скрин: instagram.com/arman_dav

Медиаменеджер Арман Давлетяров стал гостем в доме телеведущей Ляйли Султанкызы вместе с Нурлан-имамом. Пользователи Казнета обсудили домашнюю посиделку, передает NUR.KZ.

Ляйля Султанкызы пригласила Давлетярова и Нурлан-имама на домашний бесбармак. В видео, опубликованном в Instagram-аккаунте медиаменеджера, можно разглядеть накрытый дастархан, гостеприимную хозяйку и ее довольных гостей.

"Нет ничего вкуснее домашнего бесбармака. Спасибо большое Ляйле Султанкызы за гостеприимство и невероятно вкусный ужин, Нурлан-имаму за бата и с приездом! За окном в Астане мороз, -25, погода в доме тут всегда такая, как на этом видео.

А грызть кости - это моя большая радость, казахи меня поймут, о чем я тут говорю. Моя Мама говорила, когда я приезжал домой: "Сегодня наша собака останется голодной, Арман приехал, все кости сгрызет!" - написал Давлетяров.

Домашняя посиделка в гостях у Султанкызы, однако, вызвала неоднозначную реакцию у пользователей Казнета.

"Извините, конечно, а почему вы приглашаете без жен? Ладно, у Армана жена в России, но имам? Ладно, может, это не мое дело, но это очень странно, тем более на всеобщее обозрение", "Стыдно подавать мясо имаму, прилетевшему из Америки, в таком виде - где бедро, где позвоночная часть?", "Вам какое дело, Ляйля сама знает, кого звать в гости. Это называется "дружба и уважение", если вы не поняли", "Приятного аппетита, пусть молитвы сбудутся", - написали в комментариях под публикацией.

Недавно Ляйля Султанкызы показывала подписчикам соцсети, как выглядела в 21 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2062097-pochemu-bez-zhen-domashnyuyu-posidelku-lyayli-sultankyzy-s-davletyarovym-i-nurlan-imamom-obsudili-v-seti/

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