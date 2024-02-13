"Именно такой тебя помню": Ляйля Султанкызы показала, как выглядела в 21 год (фото)

Телеведущая Ляйля Султанкызы поддержала популярный тренд в соцсети и показала себя 21-летней. Фанаты отметили, что молодость - это самое лучшее время, передает NUR.KZ.

"Привет от 21-летней Ляйли, работающей на радио. Жизнь, оказывается, так коротка. Время летит незаметно.

В то время главным моим желанием было иметь собственную квартиру. Настойчиво я шла к своей цели, копила заработанные деньги, отказывая себе во многом, и все-таки добилась ее.

В сторис со мной некоторые подписчики уже поделились тем, к чему стремились в молодости. А вы о чем мечтали в 21 год?" - написала Ляйля.

"Именно такой тебя я и помню", "Эх, молодость!", "Какое красивое время", "Красавица", - отреагировали подписчики.

Ранее телеведущая Ксения Собчак показала себя в 21 год.