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"Зависть пожирает до глубины души": Дильназ Ахмадиева о разочаровании в коллегах по шоу-бизнесу

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Дильназ Ахмадиева
Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Во время рубрики "Вопрос-ответ" в Instagram казахстанская певица Дильназ Ахмадиева рассказала об испытанном разочаровании по отношению к коллегам по цеху, передает NUR.KZ.

Дильназ Ахмадиева предложила подписчикам задать ей вопросы по теме женской самореализации и самоценности в историях Instagram.

Один из вопросов касался разочарований в коллегах по цеху. Исполнительница хита "Золотой" призналась - испытывала это чувство не раз.

"Вы знаете, в моей сфере очень трудно заиметь действительно хорошее окружение, потому что во многих появляется зависть, и именно она пожирает человека до глубины души. Я очень четко слежу за своим окружением и считаю это очень важным аспектом в самореализации и самопознании.

Я считаю ненужным тратить время на людей, которые способны испытывать подобные чувства. Они отбирают у нас очень много энергии и заставляют нас переживать и нервничать", - объяснила Ахмадиева.

Также Дильназ рассказала, как справляется с негативными эмоциями.

"С негативом стараюсь справляться через медитации, принятие ванны/душа, послушать музыку и просто побыть наедине с собой", - поделилась артистка.

Дильназ Ахмадиева отвечает на вопросы подписчиков
Дильназ Ахмадиева отвечает на вопросы подписчиков. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

В годовщину отношений с молодым человеком Дильназ Ахмадиева надела кольцо на безымянный палец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2061364-zavist-pozhiraet-do-glubiny-dushi-dilnaz-ahmadieva-o-razocharovanii-v-kollegah-po-shou-biznesu/

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