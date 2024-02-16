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Асель Аскар растрогала Казнет подарком для подписчицы (видео)

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Асель Аскар с подписчицей
Асель Аскар с подписчицей. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и телеведущая Асель Аскар подарила подарок беременной подписчице, которая узнала ее в торговом центре. Пользователей Сети растрогал щедрый жест актрисы, передает NUR.KZ.

Необычной историей Асель Аскар поделилась в своем Instagram-аккаунте. Это произошло накануне, когда 32-летняя актриса была в одном из торговых центров Алматы вместе со своим мобилографом.

"Я собиралась уже выходить с ТРЦ, и тут мне приспичило сходить в один бутик, где продают спортивные костюмы. Непонятно, зачем я туда пошла. Сейчас понимаю, видимо, мой Бусинка (умерший сын Асель Аскар - прим. ред.) привел", - рассказывает звезда.

Во время шопинга актрису узнали ее подписчицы, которые подошли к ней поздороваться и сфотографироваться. Асель согласилась.

"И тут слезы, голос дрожит. Мне так неловко стало. А она, увидев мою растерянность, объяснила тем, что она в положении, и списала на гормоны", - продолжила Аскар.

В тот момент актриса решила сделать подарок прямо в магазине - она купила девушке утепленный спортивный костюм.

Подписчица Асель Аскар долго не могла поверить в происходящее, несколько раз просила ущипнуть ее и без конца обнимала любимую актрису.

"Давайте помнить и напоминать друг другу, что мир - это добро!

P.S. Девочки, я не миллионер, пока не миллионер. Не обещаю что каждой буду дарить подарки. По ощущениям. Ок?" - обратилась к подписчицам Асель.

Комментарии под видео заполнились восхищенными откликами поклонников актрисы.

"Классно! Не стала стесняться, приняла подарок. У Асели щедрая рука", "Теперь все побежали искать Асель", "Я тоже, когда была в Алмате, мысленно думала: "вот бы встретить Асель", и я встретила ее в ТЦ и даже сфоткались! Я понимаю эмоции девушки. Столько положительной энергии (ауры) у Асель", "Хоть я мужчина, но я плачу. Вообще супердевушка, скромная девушка, молодец", "Человек с большой буквы! Пример для каждой. Аселя, желаю вам счастья, спасибо за такое теплое видео, вы лучшая", - написали подписчики.

Несколько дней назад Асель Аскар откровенно рассказала, что происходит в ее личной жизни, а также порассуждала о том, почему у нее нет подруг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2061297-asel-askar-rastrogala-kaznet-podarkom-dlya-podpischitsy-video/

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