"Активно знакомлюсь с парнями": Асель Аскар о личной жизни и причинах отсутствия подруг

Асель Аскар ответила на вопросы подписчиков и рассказала, есть ли у нее молодой человек. Казахстанская актриса и телеведущая также порассуждала о том, почему у нее нет подруг, передает NUR.KZ.

Асель Аскар готова к отношениям - об этом актриса и телеведущая сообщила, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram. По ее словам, она была одинокой больше года, но сейчас готова к новой любви.

"Активно знакомлюсь с парнями, даю свой номер телефона. Все здорово, но пока свое я не нашла. Но, думаю, мое меня найдет, и как только у меня появится серьезный молодой человек, я обязательно вам сообщу.

Да вы, наверное, и сами по мне поймете - я перестану быть "батарейкой", глаза начнут светиться, кожа моя посвежеет, лекарства будут не нужны - ну вы поняли, да, девочки? А пока нет, но классных парней много" - сказала Асель.

Позже 32-летняя инстадива добавила, что ей нравятся два парня, однако, один из них несвободен.

"Один мне нравится тем, что он очень галантный и очень богатый. Второй человек - очень талантливый. Я влюблена в его талант, но он женат и у него есть дети. Поэтому я для себя просто воздыхаю по нему (и жду когда разведется)", - со смешком рассказала Асель.

Актриса также рассказала, почему у нее нет подруг. Она убеждена - все из-за того, что у нее нет мужа.

"Обратите внимание - когда ты разведена, с тобой перестают общаться твои замужние подружки. Ну чаще всего, я не буду говорить за всех. Почему, потому что ты опасна. Ну короче, пока у меня нет подружек, может, замуж выйду, появятся", - поделилась мнением Асель Аскар.

Недавно Асель показала своего отца - они пересняли популярный инста-тренд.