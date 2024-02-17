Ани Лорак поделилась редкими кадрами со своим возлюбленным

Певица Ани Лорак опубликовала в своем Instagram-аккаунте редкие фото со своим бойфрендом, вновь признавшись ему в любви в День святого Валентина, передает NUR.KZ.

"С праздником! Пусть день любви будет каждый день… My love", - написала артистка под фото в Instagram.

Пост Ани Лорак опубликовала в День влюбленных. На фото пара одета в классическом стиле, а бойфренд Лорак нежно обнимает ее за талию, с теплом глядя в глаза своей избраннице.

Между тем, фото со своим бойфрендом Лорак постит не так часто. Но публикует певица фотографии не только с фотосессий, но и домашние.

Напомним, личность своего возлюбленного украинская певица Ани Лорак раскрыла в прошлом году в честь Дня всех влюбленных. В личном блоге Каролина Куек (настоящее имя певицы - прим.ред.) поделилась кадрами, где она в объятьях загорелого красавца-иностранца, дополнив пост признанием в любви.

"Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду, моя любовь Исаак Виджраку", - написала тогда Ани.