"Окружила себя альфонсами": Ани Лорак наконец показала своего избранника (фото)

Ани Лорак с новым избранником. Фото: instagram.com/anilorak

В честь Дня всех влюбленных 44-летняя украинская певица Ани Лорак раскрыла личность своего возлюбленного в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

В личном блоге Каролина Куек (настоящее имя певицы - прим.ред.) поделилась кадрами, где она в объятьях загорелого красавца-иностранца, дополнив пост признанием в любви.

"Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду, моя любовь Исаак Виджраку", - написала Ани.

Из Instagram-аккаунта самого Исаака известно, что бойфренд певицы родом из Испании, живет на Ибице и занимается духовными и телесными практиками, wellness-эксперт.

Однако некоторые поклонники не одобрили выбор артистки.

"Такая красавица, а нам выбор не понравился, но, может, человек хороший", " Опять приживала какой-то", "Неужели нет наших офигенных мужиков? Нет, надо найти иностранцев, еще и какого-то сектанта. Все ищешь приключения...", "Каролина, меняйте окружение. Вы окружили себя альфонсами, они вас потопят!"- прокомментировали подписчики под постом.

44-летняя певица воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. После продолжительных измен мужчины супруги развелись в 2019 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009428-okruzhila-sebya-alfonsami-ani-lorak-nakonets-pokazala-svoego-izbrannika-foto/