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30 лет независимости Казахстана

"И вы туда же?": новая фотосессия Фаризы Ескермес смутила некоторых ее фанатов

Опубликовано:

Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, сыгравшая в сериалах "Мошенники" и "Бажа", показала в Instagram новую фотосессию, на которую фанаты отреагировали по-разному, передает NUR.KZ.

"Свежие фотки. Мне кажется, я нашла своего фотографа. Фотки нужно смотреть строго под песню Minogue. Есть здесь что-то в ее стиле", - отметила актриса.

Звезда сериала "Мошенники" ошеломила свою читательскую аудиторию чувственным образом. Одни фанаты восхитились фотосессией, другие, напротив, раскритиковали актрису.

"Мамочки!", "Какая ты красивая", "Такая умная , зрелая и вы туда же, ну зачем?!", "Отписка!", "Сексуально выглядите, супер", "От вас не ожидала такие фото", "Это уже слишком", "Классные фото, не слушай никого", "Какая шикарная", - разделились во мнениях фанаты.

Ранее Фариза Ескермес рассказала, что мечтает стать мамой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050389-i-vy-tuda-zhe-novaya-fotosessiya-farizy-eskermes-smutila-nekotoryh-ee-fanatov/

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