Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Я люблю поесть": Веру Брежневу пригласили в гости на бешбармак

Опубликовано:

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

42-летняя экс-участница группы "ВИА Гра", украинская певица Вера Брежнева ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Артистку пригласили на бешбармак, передает NUR.KZ.

Вера Брежнева получила неожиданное приглашение.

"Приходите в гости домой! Жена приготовит бешбармак, будет крутой контент", - написал один из ее подписчиков.

Артистка заявила, что это "предложение года".

"Вылетаю! А вообще приятно, что вы знаете, что я люблю поесть", - призналась она.

Сторис Веры Брежневой
Сторис Веры Брежневой. Скрин: instagram.com/ververa

Артистку также спросили, как прощать, когда очень больно.

"Отпустить. Признать, что оба виноваты, принять. Прожить это достойно и идти дальше. Усвоить этот уроки, сделать выводы, собрать себя заново. Выбрать жизнь в настоящем, а не оставаться в прошлом, в воспоминаниях и ностальгии. Это путь, это работа над собой. Это выбор развития, а не деградации", - заявила она.

Напомним, прошлой осенью Брежнева выпустила альбом на украинском языке и впервые заговорила о разводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060997-ya-lyublyu-poest-veru-brezhnevu-priglasili-v-gosti-na-beshbarmak/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.