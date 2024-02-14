"Я люблю поесть": Веру Брежневу пригласили в гости на бешбармак

42-летняя экс-участница группы "ВИА Гра", украинская певица Вера Брежнева ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Артистку пригласили на бешбармак, передает NUR.KZ.

Вера Брежнева получила неожиданное приглашение.

"Приходите в гости домой! Жена приготовит бешбармак, будет крутой контент", - написал один из ее подписчиков.

Артистка заявила, что это "предложение года".

"Вылетаю! А вообще приятно, что вы знаете, что я люблю поесть", - призналась она.

Сторис Веры Брежневой. Скрин: instagram.com/ververa

Артистку также спросили, как прощать, когда очень больно.

"Отпустить. Признать, что оба виноваты, принять. Прожить это достойно и идти дальше. Усвоить этот уроки, сделать выводы, собрать себя заново. Выбрать жизнь в настоящем, а не оставаться в прошлом, в воспоминаниях и ностальгии. Это путь, это работа над собой. Это выбор развития, а не деградации", - заявила она.

Напомним, прошлой осенью Брежнева выпустила альбом на украинском языке и впервые заговорила о разводе.