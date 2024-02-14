"Я люблю поесть": Веру Брежневу пригласили в гости на бешбармак
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42-летняя экс-участница группы "ВИА Гра", украинская певица Вера Брежнева ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Артистку пригласили на бешбармак, передает NUR.KZ.
Вера Брежнева получила неожиданное приглашение.
"Приходите в гости домой! Жена приготовит бешбармак, будет крутой контент", - написал один из ее подписчиков.
Артистка заявила, что это "предложение года".
"Вылетаю! А вообще приятно, что вы знаете, что я люблю поесть", - призналась она.
Артистку также спросили, как прощать, когда очень больно.
"Отпустить. Признать, что оба виноваты, принять. Прожить это достойно и идти дальше. Усвоить этот уроки, сделать выводы, собрать себя заново. Выбрать жизнь в настоящем, а не оставаться в прошлом, в воспоминаниях и ностальгии. Это путь, это работа над собой. Это выбор развития, а не деградации", - заявила она.
Напомним, прошлой осенью Брежнева выпустила альбом на украинском языке и впервые заговорила о разводе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060997-ya-lyublyu-poest-veru-brezhnevu-priglasili-v-gosti-na-beshbarmak/