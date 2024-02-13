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Турецкая кинозвезда Хазал Кая впервые показала дочь спустя год после ее рождения

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Хазал Кая
Хазал Кая. Фото: instagram.com/hazalkaya

Турецкая кинозвезда Хазал Кая, сыгравшая в популярных сериалах "Я назвала ее Фериха", "Запретная любовь", отметила первый день рождения дочери. Теплыми фото актриса поделилась в соцсети, передает NUR.KZ.

Осенью 2022 года беременная Хазал Кая рассказала, как назовет дочь. Актриса выбрала для малышки красивое имя - Лейла Сурейя.

Хазал разместила свежие фото в своей ленте - счастливые родители отметили первый день рождения своей дочери. Актриса впервые показала ее лицо публике.

"Я до сих пор не могу поверить, что прошел год с тех пор, как ты, словно взошедшее солнце, осветила наш мир! С днем ​​рождения, рады, что ты с нами. Мои глаза наполняются слезами, когда я смотрю на эти фотографии, как приятно быть с вами одной семьей", - написала Хазал.

Отметим, что 33-летняя звезда "Запретной любви" замужем за кинорежиссером и актером Али Атаем. Они поженились в феврале 2019 года.

На фото Хазал и Али запечатлелись вместе с сыном дочерью. В честь маленькой именинницы был изготовлен сказочный торт в виде домика, декорированный мишками и елочками. А фотозона украшена забавными пингвинами и бело-розовыми воздушными шарами.

Подписчики тепло поздравили Хазал и ее супруга с днем рождения Лейлы и пожелали малышке счастья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060695-turetskaya-kinozvezda-hazal-kaya-vpervye-pokazala-doch-spustya-god-posle-ee-rozhdeniya/

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