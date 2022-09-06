Ожидающая малыша Хазал Кая поделилась новыми фото и рассказала, как назовет ребенка

Хазал Кая. Фото: instagram.com/hazalkaya

Турецкая актриса Хазал Кая, известная по сериалу "Запретная любовь", сообщила, какое имя выбрала для будущей дочери. Фанатам имя очень понравилось, они пожелали Хазал легких родов, передает NUR.KZ.

Актриса опубликовала новые фотографии в Instagram. Она призналась, что ждет девочку, которой уже выбрала красивое имя - Лейла.

Фанаты отметили, что актриса в "интересном положении" выглядит прекрасно. Они пожелали маме и ее будущей малышке счастья и крепкого здоровья.

"Аа, детка!", "Отличная новость", "Поздравляю, Хазал, пусть Лейла будет здоровой и счастливой", "О, моя дорогая, ты прекрасна", "Приветствуем малышку", "Пусть родится здоровой", - написали фолловеры.

31-летняя актриса замужем за кинорежиссером и актером Али Атаем. Они поженились в феврале 2019 года, Хазал и Али растят сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986392-ozhidayuschaya-malysha-hazal-kaya-podelilas-novymi-foto-i-rasskazala-kak-nazovet-rebenka/