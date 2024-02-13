"Самое главное - семья": Галкин умилил фанатов новым видео

Юморист Максим Галкин разместил в соцсети семейное видео. Фанаты умилились кадрам. Услышав голос Аллы Пугачевой за кадром, они очень обрадовались, передает NUR.KZ.

Максим показал, как проводит досуг с детьми - вместе с сыном Гарри они собирают конструктор.

"Почти 5 тысяч деталей, детям на радость", - написал он.

Подписчики услышали голос супруги Максима - Аллы Борисовны - за кадром, что очень их порадовало.

"Услышать голос Аллы даже за кадром - это ️счастье... Вы искренние и настоящие, а это ценится в любые времена!", "Максим, потом покажите, пожалуйста, что у вас с Гарри получилось", "Ура!Наконец-то наша любимая семья! Гарик большой уже совсем! За кадром голос нашей любимой Аллочки!", "Максим - хороший папа, сынок - красавчик, самое главное - семья", - отметили пользователи соцсети.

Недавно Галкин сравнил Австралию, где побывал с концертами, со своей новой страной проживания.