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"Самое главное - семья": Галкин умилил фанатов новым видео

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Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин разместил в соцсети семейное видео. Фанаты умилились кадрам. Услышав голос Аллы Пугачевой за кадром, они очень обрадовались, передает NUR.KZ.

Максим показал, как проводит досуг с детьми - вместе с сыном Гарри они собирают конструктор.

"Почти 5 тысяч деталей, детям на радость", - написал он.

Подписчики услышали голос супруги Максима - Аллы Борисовны - за кадром, что очень их порадовало.

"Услышать голос Аллы даже за кадром - это ️счастье... Вы искренние и настоящие, а это ценится в любые времена!", "Максим, потом покажите, пожалуйста, что у вас с Гарри получилось", "Ура!Наконец-то наша любимая семья! Гарик большой уже совсем! За кадром голос нашей любимой Аллочки!", "Максим - хороший папа, сынок - красавчик, самое главное - семья", - отметили пользователи соцсети.

Недавно Галкин сравнил Австралию, где побывал с концертами, со своей новой страной проживания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060684-samoe-glavnoe-semya-galkin-umilil-fanatov-novym-video/

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