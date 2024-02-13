Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"На свет появилась принцесса!": у Асылхана Толепова родилась дочь

Опубликовано:

Асылхан Толепов
Асылхан Толепов. Фото: instagram.com/assylkhantolepov

Казахстанский актер Асылхан Толепов, звезда фильма "Жаужүрек мың бала", снова стал отцом. У актера родилась дочь, об этом стало известно в соцсети, передает NUR.KZ.

С радостным событием Асылхана и его супругу поздравила невестка актера - жена его родного брата Артура, Мадина Толепова.

"Благая весть! На свет появилась принцесса!", - написала Мадина.

К поздравлениям присоединился известный режиссер Асхат Маемиров.

"Сынок Асек, дочка Айсулу, поздравляю вас с рождением малышки. Пусть с рождением этой девочки, которая появилась на свет в Астане, исполнятся все ваши заветные мечты, надежды, пусть она освещает ваш очаг своим светом", - отметил он.

Асылхан Толепов с женой, братом и невесткой
Асылхан Толепов с женой, братом и невесткой. Скрин: instagram.com/madina.tolepova1/askhatmaemirov

Напомним, в августе 2021 года у Асылхана Толепова родился второй сын. Весной 2022 года актер сообщил печальную весть - пара потеряла малыша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060653-na-svet-poyavilas-printsessa-u-asylhana-tolepova-rodilas-doch/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.