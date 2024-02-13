"На свет появилась принцесса!": у Асылхана Толепова родилась дочь

Казахстанский актер Асылхан Толепов, звезда фильма "Жаужүрек мың бала", снова стал отцом. У актера родилась дочь, об этом стало известно в соцсети, передает NUR.KZ.

С радостным событием Асылхана и его супругу поздравила невестка актера - жена его родного брата Артура, Мадина Толепова.

"Благая весть! На свет появилась принцесса!", - написала Мадина.

К поздравлениям присоединился известный режиссер Асхат Маемиров.

"Сынок Асек, дочка Айсулу, поздравляю вас с рождением малышки. Пусть с рождением этой девочки, которая появилась на свет в Астане, исполнятся все ваши заветные мечты, надежды, пусть она освещает ваш очаг своим светом", - отметил он.

Асылхан Толепов с женой, братом и невесткой. Скрин: instagram.com/madina.tolepova1/askhatmaemirov

Напомним, в августе 2021 года у Асылхана Толепова родился второй сын. Весной 2022 года актер сообщил печальную весть - пара потеряла малыша.