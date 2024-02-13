"На свет появилась принцесса!": у Асылхана Толепова родилась дочь
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Казахстанский актер Асылхан Толепов, звезда фильма "Жаужүрек мың бала", снова стал отцом. У актера родилась дочь, об этом стало известно в соцсети, передает NUR.KZ.
С радостным событием Асылхана и его супругу поздравила невестка актера - жена его родного брата Артура, Мадина Толепова.
"Благая весть! На свет появилась принцесса!", - написала Мадина.
К поздравлениям присоединился известный режиссер Асхат Маемиров.
"Сынок Асек, дочка Айсулу, поздравляю вас с рождением малышки. Пусть с рождением этой девочки, которая появилась на свет в Астане, исполнятся все ваши заветные мечты, надежды, пусть она освещает ваш очаг своим светом", - отметил он.
Напомним, в августе 2021 года у Асылхана Толепова родился второй сын. Весной 2022 года актер сообщил печальную весть - пара потеряла малыша.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060653-na-svet-poyavilas-printsessa-u-asylhana-tolepova-rodilas-doch/