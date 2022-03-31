"Прощай, мой жеребеночек": в семье актера Асылхана Толепова случилось несчастье

Асылхан Толепов с женой и сыном. Фото: instagram.com/assylkhantolepov

Казахстанский актер Асылхан Толепов, исполнивший главную роль в историческом фильме "Жаужүрек мың бала", рассказал о страшном событии в его семье. Актер и его супруга оплакивают смерть маленького сына, передает NUR.KZ.

Актер поделился горем со своими подписчиками в Instagram, разместив фото с малышом.

"Прощай, мой жеребеночек. Как трудно писать эти строки. Сердце мое, мой батыр! Сынок, ты многое дал нам понять за время своей короткой жизни. Как бы я хотел тебя обнять, поцеловать.

Я даже не успел попрощаться с тобой. Что же мне делать? Что сказать? Маленький мой жеребенок. Мы сделали все, что могли. Аллах дает и сам забирает. Мой Ахан", - написал убитый горем отец.

Подписчики, в числе которых его коллеги - Торегали Тореали, Жания Джуринская, Акерке Буркитбай, Серик Ибрагимов, Тауекел Мусилим, Нурболат Абдуллин и другие, выразили семье актера слова-соболезнования.

"Асылхан, Айсулу, мы разделяем ваше горе, крепитесь", "Терпения тебе, мой дорогой брат", "Мои искренние соболезнования, держитесь", "Какое это большое горе - похоронить ребенка, мои искренние соболезнования родителям", "Ангелочек, он будет ждать вас в раю", "Крепитесь, мои родные", "Маленький такой, как жаль", - написали они.

Мы писали, что в августе прошлого года Асылхан Толепов стал отцом во второй раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1962950-proschay-moy-zherebenochek-v-seme-aktera-asylhana-tolepova-sluchilos-neschaste/