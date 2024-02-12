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"Никто никогда не ругался при нас": Айсауле Бакытбек рассказала о своем воспитании

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанский блогер Айсауле Бактыбек рассказала в Instagram о том, какое воспитание получила. Она отметила, что родные служили для них с сестрой примером, передает NUR.KZ.

"Какие методы использовала ваша мама, чтобы вы были дружны с сестрой?" - спросили блогера подписчики.

Айсауле заявила, что члены их семьи никогда не оскорбляли друг друга.

"Никто никогда ни с кем не ругался при нас, не называл друг друга неуважительными словами. Самое обидное, что мне когда-либо говорила мама: "Хамка". И это был для меня просто шок.

Поэтому я даже в своих каких-то фантазиях не могу представить, чтобы я Айару назвала глупой или дурой", - призналась она.

Айсауле рассказала, что родители всегда говорили им, что они с сестрой самые близкие и родные люди.

"Часто вижу, как пары поливают друг друга грязью, как из шланга. Для меня это тоже неприемлемо. Хочу, чтобы мои дети росли в семье, где все уважают друг друга", - написала она.

Сторис Айсауле Бакытбек
Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Ранее наряд Айсауле Бакытбек вызвал споры в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060544-nikto-nikogda-ne-rugalsya-pri-nas-aysaule-bakytbek-rasskazala-o-svoem-vospitanii/

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