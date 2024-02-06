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Украшение и брендовые часы: Гульзира Айдарбекова показала подарки от внуков (видео)

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Гульзира Айдарбекова
Гульзира Айдарбекова. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova/

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова, мама певца Кайрата Нуртаса, погостила у среднего сына Аяна и показала в Instagram, какие подарки ей вручили внуки, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова в мужем прилетела в Астану в гости к среднему сыну Аяну Нуртасу и его жене Айгерим. Продюсер пожелал своим фанатам такого же счастья - женить сыновей и умиляться внукам.

К внукам Гульзира и Нуртас Айдарбековы никогда не приезжают с пустыми руками, но и дети не оставляют без внимания своих родителей. Продюсер показала, какие подарки вручили ей внуки.

Как отметила келин Айдарбековой, подарок для бабушки - красивое украшение - маленький Нур-Али выбрал сам. Акмор же вручила бабушке часы от известного итальянского бренда.

"Апашка привыкла сама что-нибудь дарить внукам, но то, что мои внуки приготовили для меня подарки меня приятно удивило", - написала продюсер.

Ранее Гульзира Айдарбекова рассказала об отношениях с келин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059352-ukrashenie-i-brendovye-chasy-gulzira-aydarbekova-pokazala-podarki-ot-vnukov-video/

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