Украшение и брендовые часы: Гульзира Айдарбекова показала подарки от внуков (видео)

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова, мама певца Кайрата Нуртаса, погостила у среднего сына Аяна и показала в Instagram, какие подарки ей вручили внуки, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова в мужем прилетела в Астану в гости к среднему сыну Аяну Нуртасу и его жене Айгерим. Продюсер пожелал своим фанатам такого же счастья - женить сыновей и умиляться внукам.

К внукам Гульзира и Нуртас Айдарбековы никогда не приезжают с пустыми руками, но и дети не оставляют без внимания своих родителей. Продюсер показала, какие подарки вручили ей внуки.

Как отметила келин Айдарбековой, подарок для бабушки - красивое украшение - маленький Нур-Али выбрал сам. Акмор же вручила бабушке часы от известного итальянского бренда.

"Апашка привыкла сама что-нибудь дарить внукам, но то, что мои внуки приготовили для меня подарки меня приятно удивило", - написала продюсер.

Ранее Гульзира Айдарбекова рассказала об отношениях с келин.