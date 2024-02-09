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"Уверенно требует свое": певица Ханна впервые показала годовалую дочь (фото)

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Певица Ханна
Певица Ханна. Фото: instagram.com/offi_hanna

Российская певица Ханна впервые показала поклонникам годовалую дочь Камиллу на семейных фото. Это вторая дочь артистки, родившаяся в браке с соучредителем лейбла Black Star Павлом Курьяновым, передает NUR.KZ.

Ровно через год после рождения Ханна наконец показала на многомиллионную аудиторию в Instagram свою младшую дочь Камиллу.

"Год пролетел как неделя, вроде я только-только взяла на руки эту маленькую папину копию, и вот она уже строит мне глазки и уверенно требует свое", - делится эмоциями певица.

Ханна признается - год был "незабываемо волшебным", ведь малышка радует семейство каждый день. На фото артистка, ее супруг - продюсер Павел Курьянов - и две дочери широко улыбаются, глядя друг на друга.

"Она привнесла в нашу жизнь еще больше улыбок и любви, хотя, казалось бы, куда еще больше после Адрианы (старшая дочь Ханны - прим. ред.). Но они удивительно похожи: и внешне, и манерами, и характером, поэтому теперь улыбок и смеха - х2.

Расти здоровой и невероятно счастливой, наша маленькая фондю, мы сделаем все возможное, чтобы твои невероятной красоты глаза светились от счастья!" - заключила Ханна.

Все это время исполнительница хита "Омар Хайям" прятала лицо Камиллы за смайликом. Один раз, публикуя фото дочери, смайлик слетел, после чего малышку увидели подписчики. Особо предприимчивые пытались шантажировать Ханну - об этом она заявила в историях Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060177-uverenno-trebuet-svoe-pevitsa-hanna-vpervye-pokazala-godovaluyu-doch-foto/

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