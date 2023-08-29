"Я счастлива": Толкын Забирова показала фото супруга

Толкын Забирова. Фото: instagram.com/tolkynzabirova

Заслуженный деятель Казахстана, казахстанская эстрадная и оперная певица Толкын Забирова показала в Instagram фото супруга, с которым отметила 26-летие совместной жизни, передает NUR.KZ.

Толкын Забирова разместила в ленте совместное фото с супругом, снятое у моря.

"Пусть Всевышний даст возможность нам состариться вместе. Благодарю за то, что я счастлива. С днем рождения", - написала она, добавив хештег "моя семья - мое богатство".

Подписчики присоединились к поздравлениям. Немногим позже артистка написала пост благодарности, адресованный подписчикам.

"Друзья! Благодарю за теплые слова, которые поступают в адрес моего супруга. Может быть, кто-то знает, а кто-то и нет. Уже 26 лет, как мы живем вместе. У нас трое сыновей. Нас соединило искусство", - отметила она, добавив, что ее супруг внес большую лепту в развитие казахстанского искусства.

"Самая красивая женщина. Настоящая певица", "Желаю вам стать счастливыми бабушкой и дедушкой и нянчить внуков", "Будьте счастливы", - написали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034435-ya-schastliva-tolkyn-zabirova-pokazala-foto-supruga/