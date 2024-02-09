Телеведущая Ирина Тен стала мамой во второй раз (видео)

Казахстанская телеведущая Ирина Тен, прекрасно владеющая казахским языком, стала мамой во второй раз. О радостном событии она сообщила в Instagram и получила массу поздравлений, передает NUR.KZ.

В ноябре Ирина и ее супруг провели гендер-пати в кругу семьи. Выяснилось, что у них родится девочка. Отметим, что у пары есть маленький сын.

Телеведущая опубликовала видео из роддома.

"Мы ждали тебя с нетерпением. Это такие чудесные чувства. Благодарю за счастье быть матерью. Добро пожаловать в наш прекрасный мир, доченька", - написала она, разместив фото малышки.

Ирина отметила, что девочка родилась 7 февраля.

"Ириш, поздравляю! Счастливой, долгой жизни малышке", "Добро пожаловать, маленький ангелочек", "Мои поздравления", "Как чудесно!" - гласят комментарии под постом.