Казахстанская телеведущая Ирина Тен и ее супруг провели гендер-пати (видео)

Казахстанская телеведущая Ирина Тен и ее супруг, ожидающие пополнения в семье, провели гендер-пати. Теплое видео Ирина разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Накануне Ирина поделилась видео, на котором запечатлен счастливый момент. Она оригинально сообщила супругу о второй беременности - об этом гласила надпись на английском языке на новой футболке мужа, которую он не сразу заметил.

"Надпись на футболке не читает", - написала она.

Видео было сделано еще летом, но телеведущая решила показать его только сейчас, сообщив таким образом подписчикам о важном событии в их жизни.

Позже Ирина показала кадры с гендер-пати. В большом воздушном шаре можно увидеть боди для грудничка розового цвета. Отметим, что у пары подрастает сын.

"Моя золотая", "Пусть роды будут легкими", "Поздравляю, я это почувствовала через Инстаграм еще 2 месяца назад", "Очень рада за вас, молодцы", "Пусть теперь родится девочка", - порадовались за супругов пользователи Казнета.