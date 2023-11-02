Фанаты Айшварии Рай остались недовольны тем, как муж поздравил ее с 50-летием в соцсети

Индийская актриса, обладательница титула "Мисс мира-1994" Айшвария Рай отметила 50-летний юбилей. В соцсети ее поздравил супруг, однако некоторым фанатам показалось, что пост был слишком лаконичным, передает NUR.KZ.

1 ноября Айшварии Рай исполнилось 50 лет. Актер Абхишек Баччан разместил в своем блоге фото супруги и оставил комментарий.

"С днем рождения", - написал он и добавил смайлики в виде красного сердца и амулета от сглаза.

К его поздравлениям присоединились подписчики. Их у Абхишека больше 12 миллионов в Instagram.

Однако некоторым фанатам киноактрисы не понравилось, что поздравление было слишком лаконичным.

"Я никогда не видела, чтобы ты писал такой маленький пост для мамы, папы или сестры, даже для племянников", "Вы написали пост вашему отцу размером со статью, когда позравили его с днем рождения. А вашей жене? Айшвария заслуживает лучшего!", "Пожалуйста, добавьте немного индивидуальности. Например, с днем ​​рождения мою дорогую жену или любимую. Почему так сухо?" - отреагировали пользователи соцсети.

Однако другие подписчики заступились за Абхишека.

"Это его выбор, что выкладывать в паблик, а что нет. Романтические отношения для некоторых людей носят личный характер, и давайте уважать это", "Ему не обязательно показывать все публике. Он знает, что нужно рассказывать о своих чувствах лично! Вам не нужно его инструктировать! Занимайтесь своими делами", - заявили комментаторы.

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