"Просто огонь": модель Лейла Райымбек в платье с открытой спиной впечатлила фанатов

Лейла Райымбек. Фото: instagram.com/leila.raimbek

Отечественная модель и блогер Лейла Райымбек поделилась в соцсети новыми фото, снятыми на берегу моря. В свой адрес инстадива с полумиллионной аудиторией получила массу комплиментов, передает NUR.KZ.

Модель запечатлелась у моря в эффектном платье с открытой спиной.

"Лейла в переводе с арабского - "ночь", "темноволосая", "ночная красавица". Когда была беременна Томи, я много читала об именах, их значении и происхождении.

Имя Томирис означает "статная и храбрая". А как вас зовут и что означает ваше имя?" - спросила она своих подписчиков.

Фанаты оставили свои комментарии под фото.

"Какая красивая девушка", "Вы мне очень импонируете как блогер, как человек. Когда узнали, что ждем девочку, решили с мужем, что назовем дочу в вашу честь, чтобы была, как вы - красивая, умная, мудрая", "Вы просто огонь", "Шикарная дама", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2025023-prosto-ogon-model-leyla-rayymbek-v-plate-s-otkrytoy-spinoy-vpechatlila-fanatov/