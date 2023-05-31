Жанар Айжанова поделилась редким архивным видео 35-летней давности

Жанар Айжанова. Кадр из видео: instagram.com/zhanar_aizhanova

Казахстанская певица и актриса Жанар Айжанова поделилась в соцсети архивными кадрами. Видео, которое заставило окунуться в ностальгию ее фанатов, было снято 35 лет назад, передает NUR.KZ.

"Юная Жанар 35 лет назад. В то время люди говорили мне, что я еще ребенок, а я хорохорилась и думала, что я совсем взрослая. Сейчас, вспоминая это, смеюсь. Эх, бесценное время, как же ты быстро пролетело", - отметила Жанар.

На архивных кадрах певица в красивом национальном костюме исполняет песню под добру на концерте. Фанаты тут же одарили "лайками" и красными сердечками редкое видео.

"Я была в классе шестом, тогда были кассетные магнитофоны, я слушала ваши песни", "Я как будто Айжулдыз увидела", "О, мы тогда мечтали быть похожими на вас, насмотревшись телевизор", "Вы такая классная, голос у вас особенный", "Привычки такие милые", - отметили пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022759-zhanar-ayzhanova-podelilas-redkim-arhivnym-video-35-letney-davnosti/