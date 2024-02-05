"Гордость Казахстана": Нагима Ескалиева показала архивное фото из молодости

Певица Нагима Ескалиева отметила 70-летие. В качестве благодарности поклонникам творчества за теплые поздравления она показала редкую фотографию времен своей молодости, передает NUR.KZ.

3 февраля легендарная казахстанская певица Нагима Ескалиева отпраздновала свой 70-летний юбилей. Поклонники поспешили усыпать артистку теплыми поздравлениями.

Отметив день рождения, Ескалиева вышла в соцсети, чтобы поблагодарить всех за внимание и добрые пожелания. Она опубликовала архивный снимок из молодости - на фото исполнительница разговаривает по проводному телефону и широко улыбается.

"Спасибо за теплые слова и поздравления!" - написала Нагима Хабдуловна.

Поклонники продолжили одаривать певицу комплиментами.

"Примадонна нашей эстрады, гордость Казахстана, прекрасная леди, чудесная мама, шикарная певица, продюсер, педагог, талантище!!!", "Очень Вас любим, Нагима, живите долго и счастливо", "Нагима Хабдуловна, примите мои сердечные поздравления и самые искренние пожелания. Пусть юбилейный праздник принесет вам радость. Здоровья вам, любви и благополучия, понимания родных и близких, счастья, добра, уюта и неувядающей красоты", - гласят поздравления.

Недавно мы рассказывали, чем известна и как живет Нагима Ескалиева.