"Шикарно выглядит для своих лет": Игорь Крутой показал маму накануне ее 90-летия (видео)

Композитор Игорь Крутой навестил свою мать в преддверии ее 90-летнего юбилея. Видео он показал в Instagram - пользователи Сети восхитились тем, как хорошо выглядит пожилая женщина, передает NUR.KZ.

Вооружившись двумя большими букетами роз, Игорь Крутой с дочерью Александрой отправились навестить маму 69-летнего композитора и продюсера. Повод хороший - Светлане Семеновне скоро исполнится 90.

"Последние молодежные годы", - смеется мама Крутого, обсуждая с известным сыном и внучкой предстоящий праздник.

Игорь Крутой поинтересовался чувствами матери перед круглой датой, отметив, что возраст 90 и Светлана Семеновна - это "параллельные миры".

"Я, конечно, не воспринимаю себя на 90. Жванецкий говорил: "Что такое 60? Испуг в глазах, а в остальном все то же самое. Вот и сейчас", - говорит мать знаменитого композитора.

Подписчики Крутого, как один, отметили прекрасный внешний вид и бодрость духа его матери.

"Дай Бог Здоровья!", - написал певец Сергей Лазарев. Аналогичное пожелание оставила и телеведущая Лера Кудрявцева.

"В 90 выглядеть так шикарно, это большое счастье наверное", "Дай бог нам быть такими как Ваша мамочка, в здравом уме и нормальной физической форме", "Какое счастье, до слёз! Какие правильные слова говорит эта красивая женщина!", "Шикарно выглядит для своих лет", "Счастливый вы сын, счастливая ваша мама, что вы есть у друг друга. Долголетия и здоровья вам!", - написали в комментариях пользователи Сети.

Недавно Кентал, вдохновившись сериалом "Слово пацана", исполнил кавер на песню авторства Крутого "Как быть".