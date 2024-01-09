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Вдохновленный "Словом пацана" Кентал исполнил свою кавер-версию на песню "Как быть"

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Кентал
Кентал. Фото: instagram.com/kentalkz

Казахстанский певец Талгат Кенжебулатов, известный на сцене как Кентал, представил фанатам свою кавер-версию на песню "Как быть", ставшую некогда хитом в исполнении Александра Серова, передает NUR.KZ.

Кавер на хит Серова был представлен в нашумевшем сериале "Слово пацана". В сериале эту песню исполняет герой по имени "Пальто", которого сыграл юный актер Леон Кемстач.

Автор песни Игорь Крутой помог Леону записать свою версию музыкального произведения. Композитор отметил в соцсети, что скоро также выйдет клип на песню.

Вдохновленный сериалом и романтикой волшебной песни Кентал записал свой вариант кавера.

"Как быть". Песня в моем исполнении", - отметил Кентал в Instagram, добавив хештеги "Слово пацана", "А может ночь не торопить", "Как быть".

"Талгат, как всегда, нежно, трогательно, душевно", "Я бы слушала и слушала эту песню в вашем исполнении, голос просто шик", "Вы невероятно талантливый и вы это знаете, не пытаетесь всем понравиться. А максимально прилагаете все свои усилия и это сразу заметно. Браво", "Очень душевное исполнение", - гласит оценка фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2054642-vdohnovlennyy-slovom-patsana-kental-ispolnil-svoyu-kaver-versiyu-na-pesnyu-kak-byt/

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