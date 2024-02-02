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"Им повезло с тобой": Клава Кока увезла бабушку и дедушку на Мальдивы, чем растрогала фанатов

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Клава Кока с бабушкой и дедушкой
Клава Кока с бабушкой и дедушкой. Фото: instagram.com/klavacoca

Клава Кока растрогала фанатов - она улетела отдыхать на Мальдивы и взяла с собой бабушку и дедушку. Певица опубликовала теплые фото, которые собрали множество добрых комментариев, передает NUR.KZ.

За несколько дней на Мальдивах Клава Кока с родными успели многое - например, вырыть в песке ямку в форме сердечка, покататься на велосипедах, заняться дайвингом. Они также завтракали в бассейне и обедали на пляже.

Из опубликованных фото и видео понятно - семейству удалось отдохнуть и телом, и душой. Исполнительница хита "Покинула чат" была рада вывезти бабушку с дедушкой за рубеж - она посвятила им пост в Instagram.

"В детстве они вели меня за руку познавать мир. Теперь их веду я. Они счастливы, а для меня это важнее всего!", - написала благодарная Клава.

Поступок певицы, а также счастливые лица ее бабушки и дедушки растрогали подписчиков.

"Какая же ты умничка! Это превосходно, когда есть возможность делать счастливыми своих близких, им очень повезло с тобой, а тебе с ними", "Так "пахать" ради такого проведения времени с близкими - это дорого стоит! Ты и твоя семья являетесь примером для многих. Бабушке и дедушке желаем много-много здоровья!", "Так приятно смотреть на то, сколько хорошего ты делаешь для близких!", - написали восхищенные поклонники Клавы Коки.

Ранее поп-звезда делилась яркими фото в латексном бикини. Также Клава заинтриговала поклонников сообщением о "пополнении" - но потом выяснилось, что она имела в виду покупку нового люксового автомобиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058823-im-povezlo-s-toboy-klava-koka-uvezla-babushku-i-dedushku-na-maldivy-chem-rastrogala-fanatov/

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