"Не идеальная, но счастливая": Клава Кока поделилась яркими фото в латексном бикини

27-летняя российская исполнительница Клава Кока пощеголяла фигурой в бикини. Пляжные фото она разместила в своем Instagram-аккаунте и услышала массу лестных отзывов, передает NUR.KZ.

Певица выложила фото в красном латексном бикини.

"Такая, какая есть! Не идеальная, но счастливая", - написала Клава.

Пользователи соцсети отметили, что пляжные фото стали еще ярче от ее очаровательной улыбки.

"А говорили, что идеальных людей не существует, красивая, так еще и скромная, только положительные эмоции вызываешь, будь всегда такой счастливой", "А кто создает эти идеалы?!", "Так любим тебя за то, что ты неидеальная и не пытаешься быть идеальной! Живая и настоящая", "Прям светишься", - отметили фанаты.

Немногим ранее Коку, которая открыто размещает фото с возлюбленным в соцсети, заподозрили в беременности.

На фоне слухов Клава решила заинтриговать фанатов сообщением о "пополнении", позже она объяснила, что имела в виду покупку люксового автомобиля.