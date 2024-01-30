"Не идеальная, но счастливая": Клава Кока поделилась яркими фото в латексном бикини
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27-летняя российская исполнительница Клава Кока пощеголяла фигурой в бикини. Пляжные фото она разместила в своем Instagram-аккаунте и услышала массу лестных отзывов, передает NUR.KZ.
Певица выложила фото в красном латексном бикини.
"Такая, какая есть! Не идеальная, но счастливая", - написала Клава.
Пользователи соцсети отметили, что пляжные фото стали еще ярче от ее очаровательной улыбки.
"А говорили, что идеальных людей не существует, красивая, так еще и скромная, только положительные эмоции вызываешь, будь всегда такой счастливой", "А кто создает эти идеалы?!", "Так любим тебя за то, что ты неидеальная и не пытаешься быть идеальной! Живая и настоящая", "Прям светишься", - отметили фанаты.
Немногим ранее Коку, которая открыто размещает фото с возлюбленным в соцсети, заподозрили в беременности.
На фоне слухов Клава решила заинтриговать фанатов сообщением о "пополнении", позже она объяснила, что имела в виду покупку люксового автомобиля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058265-ne-idealnaya-no-schastlivaya-klava-koka-podelilas-yarkimi-foto-v-lateksnom-bikini/