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"Вскружила голову молодому": Мадина Садвакасова о хейте из-за разницы в возрасте с мужем

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Мадина Садвакасова с мужем
Мадина Садвакасова с мужем. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова и ее супруг отмечает 10-ю годовщину свадьбы. Артистка вспомнила, как ее хейтили из-за разницы в возрасте с мужем, передает NUR.KZ.

"2 февраля 2014 года я резко "постарела". Превратилась в ту, которая вскружила голову молодому парню и не вышла за своего ровесника.

В тот момент я услышала так много плохих слов о себе. 10 лет прошло! Теперь говорят: "Какая красивая пара!", "Почему она не ходит на тои вместе с Олжасом?", "Почему не выкладывает мужа в Инстаграм?".

Ох, время. Как быстро оно летит! С 10-летней годовщиной нас!" - отметила она.

Отметим, что Мадина Садвакасова старше супруга на 7 лет. В Instagram она выложила архивные кадры со своей свадьбы.

"Тренд раньше Райыма начал Олжас", - заявила она.

Напомним, брак Ерке Есмахан и Raim тоже обсуждали в Сети из-за 12-летней разницы в возрасте.

"Трендсеттер это вы?", "Дорогая Мадина, чего только не говорят люди, главное - будьте счастливы с Олжасом", "Любви все возрасты покорны", "Я тоже хочу замуж за молодого!" - отметили комментаторы под публикацией Мадины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058820-vskruzhila-golovu-molodomu-madina-sadvakasova-o-heyte-iz-za-raznitsy-v-vozraste-s-muzhem/

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