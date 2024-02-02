"Вскружила голову молодому": Мадина Садвакасова о хейте из-за разницы в возрасте с мужем

Казахстанская певица Мадина Садвакасова и ее супруг отмечает 10-ю годовщину свадьбы. Артистка вспомнила, как ее хейтили из-за разницы в возрасте с мужем, передает NUR.KZ.

"2 февраля 2014 года я резко "постарела". Превратилась в ту, которая вскружила голову молодому парню и не вышла за своего ровесника.

В тот момент я услышала так много плохих слов о себе. 10 лет прошло! Теперь говорят: "Какая красивая пара!", "Почему она не ходит на тои вместе с Олжасом?", "Почему не выкладывает мужа в Инстаграм?".

Ох, время. Как быстро оно летит! С 10-летней годовщиной нас!" - отметила она.

Отметим, что Мадина Садвакасова старше супруга на 7 лет. В Instagram она выложила архивные кадры со своей свадьбы.

"Тренд раньше Райыма начал Олжас", - заявила она.

Напомним, брак Ерке Есмахан и Raim тоже обсуждали в Сети из-за 12-летней разницы в возрасте.

"Трендсеттер это вы?", "Дорогая Мадина, чего только не говорят люди, главное - будьте счастливы с Олжасом", "Любви все возрасты покорны", "Я тоже хочу замуж за молодого!" - отметили комментаторы под публикацией Мадины.